Вадим Епанчинцев: Очень важная победа

(Казань, 8 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев после победы над «Нефтехимиком» (3:2) отметил игровое давление нижнекамцев.

«Спасибо большое нашим болельщикам, которые поддерживали нас все домашние игры. Приглашаем всех на очень важный домашний матч с ХК “Сочи”. Соперник заставлял нас принимать быстрые решения, играли под давлением. Два гола пропустили из-за ошибок, которые проговаривали в раздевалке. Не должно быть этого. Ребята старались, но не было того движения, которое было в предыдущих играх. Со второго периода приходилось играть в три звена. Наложилась усталость, но ребята дотерпели. Очень важная победа», – отметил Епанчинцев.