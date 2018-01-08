«Нефтехимик» в Москве уступил «Спартаку»

(Казань, 8 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередном выездном матче нижнекамский «Нефтехимик» проиграл в Москве «Спартаку» со счетом 2:3, потерпев третье поражение подряд.

После двух подряд поражений в ходе своего выездного турне нижнекамцы потеряли статус ближайшего преследователя «Ак Барса», довольствуясь местом в первой четверке «Востока», дающей преимущество своей площадки в первом раунде Кубка Гагарина. Но пятая команда «Востока», магнитогорский «Металлург», подобралась к «Нефтехимику» на дистанцию в одно очко. Тем интересней была игра в Москве, где позавчера «Спартак» уступил «Ак Барсу».

Место в своих воротах тренеры гостей сегодня доверили Андрею Макарову. Илья Ежов, защищавший последний оплот обороны «Нефтехимика», позавчера после поражения в Череповце на послематчевом рукопожатии едва не стал участником массовой драки. А в Москве игра началась очень бурно.

На первых секундах едва не забили гости, а хозяева отличились уже в ответной атаке, четко разыграв классический выход «два в один», решающий бросок нанес канадский легионер «Спартака» Райан Стоа, не прошло и 35 секунд, 1:0. Отыграться нижнекамцам удалось в середине первого периода, когда Жига Еглич преуспел на добивании после броска Денниса Эверберга, 1:1. Веселая, боевая игра достойных и равных соперников. Но при этом первый период прошел без единого удаления!

В начале второго периода гости впервые получили право разыграть лишнего. Разыгрывали неплохо, но не забили. А когда команды продолжили играть в равных составах, москвичи вновь вышли вперед, когда Вячеслав Лещенко спокойно замкнул прострел Александра Хохлачева на дальнюю штангу, 2:1. Но вели спартаковцы в счете всего минуту. Скоростная атака «Нефтехимика» – Павел Куликов, прокатившись за чужими воротами, отдал передачу назад подоспевшему Камилю Фазылзянову, кистевой бросок, 2:2, первый гол молодого нижнекамца в сезоне. Но и равный чет продержался всего 55 секунд! Стоа оформил свой дубль хитрым броском из-под защитника, 3:2.

В дебюте третьего периода Макаров дважды выручил гостей поле опаснейших бросков москвичей. В обоюдоострой борьбе нижнекамцы и в третий раз сумели сравнять счет. Сделал это Рафаэль Бикмуллин. Но после видеопросмотра игрового момента по запросу тренеров «Спартака» было определено: было положение вне игры, шайба не засчитана. И как ни старались гости спасти матч, уйти от третьего подряд поражения им не удалось.

После 49 матчей в активе «Нефтехимика» осталось 82 очка, четвертое место на «Востоке». В следующем туре 10 января нижнекамцы сыграют в Нижнем Новгороде с «Торпедо».

«Спартак» (Москва) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

Шайбы забросили: Стоа (1, 29), Лещенко (27) – Еглич (11). Фазылзянов (28). Штраф: 4-2.