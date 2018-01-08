ЦИК РФ закончила прием документов от самовыдвиженцев

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Российская Центральная избирательная комиссия в воскресенье завершила прием документов от кандидатов на должность Президента РФ в порядке выдвижения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ЦИК.

«С начала президентской кампании в ЦИК России поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах Президента России в порядке самовыдвижения, при этом подали документы на рассмотрение только пятнадцать таких кандидатов», — следует из сообщения ЦИК.

В последний день в ЦИК поступили документы от пяти граждан, которые заявили свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Также ЦИК России не разрешила регистрировать группы избирателей, созданные в поддержку семи претендентов, выдвинувших свои кандидатуры в порядке самовыдвижения.

«Кроме уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах Президента России в порядке самовыдвижения, с начала президентской кампании в ЦИК России поступило еще 21 уведомление от политических партий о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов», — сказано в сообщении.

Документы от кандидатов, выдвинутых политическими партиями, будут приниматься до полуночи 12 января, добавили в ЦИК.