Россия созовет панель арбитров ВТО из-за спора с Евросоюзом о поставках свинины

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Иск Евросоюза с требованием взыскать с России компенсацию в 1,4 млрд евро за запрет ввоза свинины является безосновательным, потому что Россия выполнила решение панели арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) по этому спору. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максима Медведкова.

Москва собирается созвать панель арбитров в ВТО, чтобы проанализировать, как выполнялось принятое ранее решение, отметил он.

Вчера стало известно, что ВТО направила в арбитраж заявку ЕС о компенсации в размере 1,4 млрд евро с ежегодной индексацией на 15 процентов из-за запрета РФ на ввоз живых свиней.

«Неясно, на основании чего выдвинуто такое требование. Мы считаем, что российское законодательство приведено в соответствие с решениями арбитров. Наш встречный ход — это требование созвать панель для определения того, выполнила Россия решение арбитров или нет», — сказал Медведков.

Россия обсудит объем предполагаемых компенсаций, но «речь идет не о возможном штрафе, а об отзыве торговых уступок, которые ЕС предоставляет России в рамках своих обязательств в ВТО», отметил политик.

«Мы ожидаем принятия непредвзятого, объективного и основанного на правилах и практике ВТО решения», — добавил он.

Ранее сенатор Сергей Калашников заявил, что в связи с этим конфликтом Россия может выйти ВТО.