Сенатор Калашников назвал условия возможного выхода России из ВТО

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Россия может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если будет удовлетворен иск Евросоюза о взыскании с России 1,39 млрд евров год из-за ограничения импорта свинины, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергея Калашникова.

«Санкции вообще не согласуются с правилами Всемирной торговой организации... В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью», — сказал Калашников.

Европейцы первыми начали нарушать правила ВТО, используя санкционную политику против России, отметил сенатор.

Ранее стало известно, что ВТО передала в арбитражный суд требование Еврокомиссии о взыскании с РФ около 1,4 млрд евро каждый год из-за ограничений на импорт свинины.