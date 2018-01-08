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Экономика и финансы

Сенатор Калашников назвал условия возможного выхода России из ВТО

8 января 2018, 12:14

Европейцы первыми начали нарушать правила ВТО, используя санкционную политику против России, отметил сенатор Сергей Калашников.
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(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Россия может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если будет удовлетворен иск Евросоюза о взыскании с России 1,39 млрд евров год из-за ограничения импорта свинины, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергея Калашникова. 

«Санкции вообще не согласуются с правилами Всемирной торговой организации... В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью», — сказал Калашников. 

Европейцы первыми начали нарушать правила ВТО, используя санкционную политику против России, отметил сенатор.

Ранее стало известно, что ВТО передала в арбитражный суд требование Еврокомиссии о взыскании с РФ около 1,4 млрд евро каждый год из-за ограничений на импорт свинины.


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