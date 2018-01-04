В процессорах Intel выявили критическую уязвимость

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Эксперты обнаружили ошибку в коде процессоров Intel, которой могут воспользоваться злоумышленники для получения доступа к паролям, файлам и данным, находящимся в памяти ядра. Об этом сообщает «360» со ссылкой на издание The Register.

Главная опасность состоит в том, что мошенники могут перехватывать информацию через обычный JavaScript-код в браузере. Этой уязвимостью обладают все процессоры Intel, выпущенные с 1995 года.

Инженеры компании Intel не стали комментировать технические проблемы системы. Однако представители других компаний предположили, что процессор пытается предугадать код, который будет исполняться дальше, и ради скорости игнорирует проверку безопасности. Из-за этого и появляется возможность запустить вредоносный код на уровне ядра.

Проблему могут исправить только разработчики операционных систем, переработав архитектуру ядра. Достаточно будет отделить память ядра от пользовательских процессов. Однако это замедлит работу системы в целом.