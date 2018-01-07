Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

В Совфеде прокомментировали иск ЕС к России из-за запрета импорта свинины

7 января 2018, 15:16

Евросоюз потребовал от России 1,39 миллиарда евро за эмбарго на поставки свинины.
Евросоюз отменяет квоты на производство молока
Новым экспортным рынком для финских мясопроизводителей вместо России стала Грузия
Европейский день языков отмечается сегодня
В дополненном черном списке ЕС для РФ и Украины нет ни одного представителя России
Новые санкции ЕС направлены вглубь российской экономики - еврокомиссар по вопросам бюджета

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Требование Евросоюза к России о взыскании 1,39 млрд евро в год из-за эмбарго на импорт свинины является «беспределом». Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает RT.

«Нужны аргументы, пока то, что заявляет ЕС, – это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?» – отметил сенатор.

По словам Джабарова, своими действиями Евросоюз пытается представить зеркальные санкции Москвы как нарушение норм ВТО.

Сенатор также призвал отказаться от исполнения требований ЕС, даже если их законность будет признана судом.

Ранее сообщалось, что Евросоюз потребовал от России 1,39 миллиарда евро за эмбарго на поставки свинины. Соответствующий иск в арбитражный суд Брюсселя подготовила Всемирная торговая организация.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter