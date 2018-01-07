В Совфеде прокомментировали иск ЕС к России из-за запрета импорта свинины

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Требование Евросоюза к России о взыскании 1,39 млрд евро в год из-за эмбарго на импорт свинины является «беспределом». Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает RT.

«Нужны аргументы, пока то, что заявляет ЕС, – это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?» – отметил сенатор.

По словам Джабарова, своими действиями Евросоюз пытается представить зеркальные санкции Москвы как нарушение норм ВТО.

Сенатор также призвал отказаться от исполнения требований ЕС, даже если их законность будет признана судом.

Ранее сообщалось, что Евросоюз потребовал от России 1,39 миллиарда евро за эмбарго на поставки свинины. Соответствующий иск в арбитражный суд Брюсселя подготовила Всемирная торговая организация.