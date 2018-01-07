ЕС потребовал от России 1,4 млрд евро за запрет на ввоз свинины

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Евросоюз потребовал от России 1,39 миллиарда евро за эмбарго на поставки свинины. Соответствующий иск в арбитражный суд Брюсселя подготовила Всемирная торговая организация (ВТО), сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

В ЕС считают «свиное эмбарго» политически мотивированным и отмечают, что подобными мерами Россия нанесла значительный урон голландским, датским и немецким фермерам. Также отмечается, что Москва получила возможность нарастить производство мяса, поскольку на рынке исчезла конкуренция.

Размер компенсации приравнен к общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Далее каждый год сумма будет повышаться на 15 процентов.

ЕС сообщил о планах обратиться в ВТО из-за запрета импорта свинины со стороны российских властей еще в декабре прошлого года. Запрет был введен в 2014 году из-за вспышки африканской чумы в нескольких европейских странах, а также в качестве ответа на европейские санкции.

Брюссельский арбитраж сначала определит правомерность требований Евросоюза, а затем примет решение о том, возможно ли потребовать от России указанную в иске сумму.