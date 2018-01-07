Лидер КНДР поручил создать условия для примирения с Южной Кореей

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). В КНДР необходимо создать все условия для нормализации отношений с Южной Кореей. Об этом заявил во время выступления по телевидению северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Север и Юг не должны быть связаны прошлым. Необходимо улучшить отношения между Севером и Югом и совершить прорыв в деле воссоединения», – отметил в своем заявлении Ким Чен Ын. Он также подчеркнул, что речь идет не только о налаживании политического диалога, но и о примирении нации.

Северокорейский лидер подчеркнул, что консенсус может быть достигнут лишь при одинаковых усилиях со стороны Пхеньяна и Сеула. Ким Чен Ын также указал на то, что примирение Севера и Юга является внутренним вопросом корейской нации, поэтому помощь к других стран в этом вопросе не требуется.

Ранее сообщалось, что Пхеньян и Сеул обсудили по спецканалу связи возможность участия северокорейской сборной в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.