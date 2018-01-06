Все новости Татарстан Россия

Происшествия

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре отца с двумя сыновьями

6 января 2018, 16:40

Предполагается, что пожар случился из-за неисправности электропроводки или перегрева электроприборов.
В Елабужском районе произошло 72 пожара
Эксперты выясняют причину сгоревшего дотла «Каширского двора»
В Элисте горело здание Правительства Калмыкии
В Ессентуках в пожаре погибла супружеская пара
В Менделеевске в собственном доме в результате пожара погибла пенсионерка

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Уголовное дело возбудил Следственный комитет РТ после гибели на пожаре в Мензелинском районе троих человек, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что во время тушения пожара в одном из жилых домов в совхозе им. Воровского в Мензелинском районе РТ обнаружили тела 42-летнего мужчины и его сыновей — пяти и пятнадцати лет.

По предварительным данным, мать мальчиков была на работе в ночной смене. Предполагается, что пожар случился из-за неисправности электропроводки или перегрева электроприборов.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter