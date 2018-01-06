В Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре отца с двумя сыновьями

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Уголовное дело возбудил Следственный комитет РТ после гибели на пожаре в Мензелинском районе троих человек, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что во время тушения пожара в одном из жилых домов в совхозе им. Воровского в Мензелинском районе РТ обнаружили тела 42-летнего мужчины и его сыновей — пяти и пятнадцати лет.

По предварительным данным, мать мальчиков была на работе в ночной смене. Предполагается, что пожар случился из-за неисправности электропроводки или перегрева электроприборов.