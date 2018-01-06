На пожаре в Мензелинском районе погибли отец и два сына

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). На пожаре в Мензелинском районе погибли три человека, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В совхозе имени Воровского загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Мензелинском районе сегодня в 7.12. Из частного дома шел густой дым, из оконных проемов вырывался сильный огонь, до прибытия сотрудников пожарно-спасательной части № 122 потолок рухнул внутрь.

Внутрь дома зайти было невозможно, пожар тушили через оконные проемы. Через девять минут пожарные локализовали возгорание, а еще через 19 минут полностью потушили пожар.

При разборе сгоревших конструкций сотрудники МЧС обнаружили тела троих человек, два из которых мальчики в возрасте пяти и пятнадцати лет. Также погиб 42-летний мужчина. Это были отец и два сына. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, семья благополучная. Погибший отец не курил и не пил, он работал в Набережных Челнах.

На месте работают дознаватели Госпожнадзора, эксперты судебно-экспертного учреждения Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория по РТ». Они устанавливают причину пожара. Рассматриваются все варианты возникновения пожара, основная возможная причина электротехническая – нарушение правил устройства и монтажа электрооборудования.

Главное управление МЧС России по РТ просит соблюдать элементарные требования пожарной безопасности:

– не используйте самодельные и поврежденные электроприборы;

– не оставляйте без присмотра отопительные приборы в банях и соблюдайте нормальный режим их эксплуатации, не допуская перекала печей;

– не загромождайте подвалы и лестничные площадки легкосгораемыми материалами и не курите в этих помещениях, никогда не курите в постели;

– будьте осторожны при пользовании газовыми приборами, не используйте неисправные газовые приборы и печи;

– следите за состоянием электрической проводки;

– храните спички в недоступном для детей месте;

– не оставляйте детей и престарелых граждан без присмотра.

