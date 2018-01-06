Ученые связали употребление колбасы с раком

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Употребление в пищу переработанного мяса может грозить возникновением у человека рака. К такому выводу пришли ученые из Университета Глазго, сообщает РИА «Новости».

Они провели исследование, по результатам которого выяснили, что 9 граммов мясных продуктов в день увеличивают риск возникновения злокачественных новообразований в организме. Речь идет о трех дольках колбасы или двух сосисках в неделю.

Под наблюдение ученых попали 260 тысяч женщин среднего возраста. Исследователи констатировали, что вероятность развития рака молочной железы у тех, кто употребляет в пищу обработанное мясо, увеличивается на 15 процентов.

Ранее ученые из Бингемтонского университета доказали, что употребление мяса вызывает чувство удовлетворения и улучшает настроение.