Все новости Татарстан Россия

Здоровье и среда, Наука и образование

Ученые связали употребление колбасы с раком

6 января 2018, 06:38

Даже 9 граммов мясных продуктов в день увеличивают риск возникновения злокачественных опухолей в организме.
В Германии откроется музей белых сосисок
Генетики выяснили, как можно «подстегнуть» иммунитет в борьбе с раком
В Астрахани приступают к изготовлению рыбной сырокопченой колбасы
Врачам Кузбасса будут доплачивать за раннее выявление рака
Американские ученые нашли вещество, отвечающее за быстрый рост раковых клеток

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Употребление в пищу переработанного мяса может грозить возникновением у человека рака. К такому выводу пришли ученые из Университета Глазго, сообщает РИА «Новости».

Они провели исследование, по результатам которого выяснили, что 9 граммов мясных продуктов в день увеличивают риск возникновения злокачественных новообразований в организме. Речь идет о трех дольках колбасы или двух сосисках в неделю.

Под наблюдение ученых попали 260 тысяч женщин среднего возраста. Исследователи констатировали, что вероятность развития рака молочной железы у тех, кто употребляет в пищу обработанное мясо, увеличивается на 15 процентов.

Ранее ученые из Бингемтонского университета доказали, что употребление мяса вызывает чувство удовлетворения и улучшает настроение.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter