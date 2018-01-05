Появились фото хоккейной формы РФ для Олимпийских игр

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Портал «Чемпионат» опубликовал фотографии формы, в которой олимпийская сборная России по хоккею будет выступать на Играх в Пхенчхане.

Дизайн костюмов разработала фирма Nike. На них отсутствует Герб России, есть надпись «Olympic athlete from Russia».

В матчах на «домашнем» льду будет использоваться форма красного цвета, на выезде – белого.

Ранее стало известно, что российская компания Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича стала эксклюзивным поставщиком одежды для членов и сотрудников Международного олимпийского комитета.