В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко об «окончательном прощании» с Россией

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Стремление Президента Украины Петра Порошенко попрощаться с Россией не отражает реальные настроения украинского народа, считает депутат Госдумы от Республики Крым, зампред Комитета по делам национальностей Руслан Бальбек, сообщает Russia Today.

«У плохого клоуна самая популярная сцена — это прощание с публикой. Между цирковой ареной и администрацией Президента Порошенко наблюдается именно такое сходство. Фразу „добро пожаловать“ в широком контексте от западных партнеров Украина не услышала — осталось только прощаться с Россией, что и делает украинский Президент, что называется, на бис», — сказал Бальбек в разговоре Russia Today.

«То ухо украинской власти, которое должно слышать народ, уже три года забито наглухо, а другое ухо принимает только сигналы похвалы себе любимому, тем более что в понимании украинского Президента народ — это его окружение, а все остальные — сепаратисты или сочувствующие. Чего их слушать? Вот и старается на бис для своей публики Президент. Уже, наверное, ноги стер до колен, уходя прощаться с Россией», — заметил депутат.

Ранее Порошенко в очередной раз сообщил, что, получив безвизовый режим с Евросоюзом, Украина «окончательно попрощалась» с Россией.