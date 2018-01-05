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Политика

Порошенко снова «окончательно» попрощался с Россией

5 января 2018, 10:08

О прошлом «последнем» прощании с Россией Президент Украины говорил в мае 2017 года.
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(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко вновь заявил об «окончательном» прощании с Россией, пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Порошенко в Twitter.

«Одна из важнейших побед года, которую мы получили вместе, — введение безвизового режима со странами Европейского союза. Украина сказала окончательное „прощай“ русской и советской империям», — написал глава Украины в Twitter.

С подобным заявлением о прощании с Россией украинский лидер выступил в мае 2017 года, когда Совет министров Евросоюза позволил предоставить Киеву безвизовый режим, говорится в сообщении издания.


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