Порошенко снова «окончательно» попрощался с Россией

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко вновь заявил об «окончательном» прощании с Россией, пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Порошенко в Twitter.

«Одна из важнейших побед года, которую мы получили вместе, — введение безвизового режима со странами Европейского союза. Украина сказала окончательное „прощай“ русской и советской империям», — написал глава Украины в Twitter.

С подобным заявлением о прощании с Россией украинский лидер выступил в мае 2017 года, когда Совет министров Евросоюза позволил предоставить Киеву безвизовый режим, говорится в сообщении издания.