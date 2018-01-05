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Трамп обвинил в клевете автора скандальной книги о Белом доме

5 января 2018, 11:40

Адвокат Дональда Трампа направил автору книги и издателю письмо с требованием остановить публикацию и распространение книги.
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(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп обвинил в клевете автора скандальной книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» Майкла Вулффа, сообщает РИА Новости со ссылкой на микроблог Трампа в Twitter.

«Я закрыл автору лживой книги доступ в Белый дом (на самом деле я неоднократно отклонял его)! Я никогда не говорил с ним для этой книги. (Книга) полна лжи, искажений и несуществующих источников», — говорится в сообщении Трампа.

В среду в СМИ появились отрывки из книги журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». 

В Белом доме заявили, что Вулфф лжет, а личный адвокат американского Президента направил автору книги и издателю письмо с требованием остановить публикацию и распространение книги, которая в Интернете уже получила статус бестселлера номер один, говорится в сообщении информагентства.


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