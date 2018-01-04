Журналист рассекретил тайну прически Трампа

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Журналист Майкл Вольф рассекретил тайну прически действующего Президента Соединенных Штатов в своей книге «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа». Отрывки из нее опубликовала газета New York Post, передает Lenta.ru.

По информации собеседников дочери американского лидера Иванки Трамп, ссылающихся на ее слова, необычная прическа стала результатом пересадки волос. Лысая макушка политика окружена вьющимися волосами, которые стянуты, зачесаны назад и зафиксированы гелем.

При этом сама операция, которой подвергся Трамп, предполагает удаление облысевшего участка кожи и подтягивание на его место участков, сохранивших волосы, замечает издание.

Необычный же цвет волос Президента США обусловлен средством Just for Men, которое нужно достаточно долго держать на волосах. Так как Трамп нетерпелив, его шевелюра и приобретает оттенок «оранжевый блонд», отмечает журналист, вновь ссылаясь на слова Иванки.

