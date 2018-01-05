Рогозин: Альфа-банк не имел права работать с оборонными предприятиями

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). У Альфа-банка не было разрешения работать со средствами гособоронзаказа, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в своем Twitter.

Так Рогозин прокомментировал заявление Альфа-банка об обслуживании предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за „риска санкций“. Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа», — говорится в сообщении вице-премьера.

Ранее первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка заявил, что кредитная организация уведомила оборонные предприятия о прекращении их обслуживания из-за санкций против России.