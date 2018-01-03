Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы, Политика

«Альфа-банк» уведомил предприятия ОПК об отказе в обслуживании из-за санкций

3 января 2018, 21:45

Предприятия «оборонки» составляли значительную часть кредитного портфеля банка.
Суд удовлетворил первый иск «Альфа-банка» к авиакомпании Utair
США введут санкции против Сбербанка
Чехия может найти иные пути получения российского газа и нефти
Правительство России запретило закупку иностранных автобусов и спецтехники
Меркель: «Расширение санкций в отношении России является нежелательным сценарием»

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). «Альфа-банк» уведомил предприятия оборонно-промышленного комплекса о прекращении обслуживания из-за введенных против РФ санкций.

Об этом рассказал первый заместитель председателя совета директоров кредитной организации Олег Сысуев, передает «Эхо Москвы».

По словам собеседника радиостанции, предприятия «оборонки» составляли значительную часть кредитного портфеля банка.

При этом Сысуев подчеркнул, что речь о мгновенном разрыве отношений не шла, просто «Альфа-банк» «старается максимально сократить риски»

Ранее основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман заявил о решении отказаться от обслуживания оборонных предприятий из-за ограничительных мер. Он сообщил об этом в интервью журналу Forbes.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter