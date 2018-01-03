«Альфа-банк» уведомил предприятия ОПК об отказе в обслуживании из-за санкций

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). «Альфа-банк» уведомил предприятия оборонно-промышленного комплекса о прекращении обслуживания из-за введенных против РФ санкций.

Об этом рассказал первый заместитель председателя совета директоров кредитной организации Олег Сысуев, передает «Эхо Москвы».

По словам собеседника радиостанции, предприятия «оборонки» составляли значительную часть кредитного портфеля банка.

При этом Сысуев подчеркнул, что речь о мгновенном разрыве отношений не шла, просто «Альфа-банк» «старается максимально сократить риски»

Ранее основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман заявил о решении отказаться от обслуживания оборонных предприятий из-за ограничительных мер. Он сообщил об этом в интервью журналу Forbes.