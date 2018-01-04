В МИД Украины поездку в Россию сравнили с покупкой «билета в один конец»

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Департамент консульской службы МИД Украины предостерег украинских туристов от поездок в Россию, сравнив их с покупкой «билета в один конец». Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение ведомства в «Твиттере».

«Путешествие украинцев в Россию — нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и причинять страдания родным»?» — говорится в сообщении. Там же прикреплена ссылка на предостережение не ездить в Россию от Службы безопасности Украины.

В предупредительном сообщении СБУ говорится о задержании в Москве украинца, участника антитеррористической операции в Донбассе Олега Негоды, который ехал в Саратов к своим родным. «ФСБ России охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страны-агрессора крайне опасны», — отмечается в сообщении.