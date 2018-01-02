МИД Украины запросил у российских коллег информацию о задержании участника АТО

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Министерство иностранных дел Украины направило российским коллегам запрос с требованием разъяснить обстоятельства задержания участника спецоперации в Донбассе Олега Негоды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Департамента консульской службы украинского МИД Василия Кирилича.

По информации ряда СМИ, Негода, в конце 2017 года уехавший в Саратов к сестре, был задержан в Москве.

«Мы обратились в Министерство иностранных дел Российской Федерации с ходатайством сообщить, задержан ли указанный гражданин. В случае подтверждения факта задержания мы требуем сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах задержан, место содержания, а также безотлагательно разрешить консулу посетить задержанного украинца», – заявил Кирилич.