СМИ узнали о планах Иванки Трамп стать Президентом США

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Дочь действующего Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Иванка Трамп планирует в будущем сама возглавить страну.

Об этом пишет американский журналист Майкл Вольф в своей книге «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа», отрывки из которой опубликованы в журнале New York Magazine, передает РБК.

Дочь Дональда Трампа убеждена, что именно она должна статье первой женщиной, которая возглавит Соединенные Штаты.

По информации Вольфа, Иванка и ее муж Джаред Кушнер заключили соглашение, что если у них обоих появится возможность выставить свою кандидатуру на президентских выборах, то сделает это именно она.

Сейчас Иванка является внештатным помощником своего отца, а Кушнер – штатным старшим советником тестя.