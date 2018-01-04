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Политика

СМИ узнали о планах Иванки Трамп стать Президентом США

4 января 2018, 11:09

Дочь Дональда Трампа договорилась со своим мужем Джаредом Кушнером, что при случае именно она выставит свою кандидатуру.
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(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Дочь действующего Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Иванка Трамп планирует в будущем сама возглавить страну.

Об этом пишет американский журналист Майкл Вольф в своей книге «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа», отрывки из которой опубликованы в журнале New York Magazine, передает РБК.

Дочь Дональда Трампа убеждена, что именно она должна статье первой женщиной, которая возглавит Соединенные Штаты.

По информации Вольфа, Иванка и ее муж Джаред Кушнер заключили соглашение, что если у них обоих появится возможность выставить свою кандидатуру на президентских выборах, то сделает это именно она.

Сейчас Иванка является внештатным помощником своего отца, а Кушнер – штатным старшим советником тестя.


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