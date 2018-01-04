СБУ обвинила российские спецслужбы в антиукраинских провокациях

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Служба безопасности Украины обвинила российские спецслужбы в антиукраинских провокациях. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

ФСБ РФ «охотится» на граждан Украины и поездки на российскую территорию крайне опасны для них, отмечается в сообщении.

В связи с этим председатель СБУ Василий Грицак призвал соотечественников, особенно – принимавших участие в антитеррористической операции (антитеррористической операцией, АТО, на Украине называют боевые действия в Донбассе – прим. Т-и), воздержаться от подобных поездок.

«Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций», – подчеркнул глава СБУ.

В качества примера украинская спецслужба приводит задержание в Москвеwww.tatar-inform.ru/news/2018/01/02/591169/ участника операции в Донбассе Олега Негоды, который намеревался навестить сестру в Саратове. Сейчас он уже освобожден и вернулся на Украину, передает агентство УНН.