Глава МИД ФРГ выступил за ввод вооруженных миротворцев на всю территорию Донбасса

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Миротворческая миссия ООН должна быть введена на всю территорию Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль после встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным на совместной пресс-конференции в Киеве, передает ТАСС.

«Необходимо, чтобы была вооруженная и мощная миссия ООН, которая была бы на всей территории, а не только <...> была на линии соприкосновения как новой границе Украины», – подчеркнул дипломат.

При этом миротворцы должны будут заниматься не только охраной наблюдателей ОБСЕ, добавил глава МИД ФРГ.

По его словам, Германия и Франция будет продвигать в Совете Безопасности ООН именно такую концепцию миротворческой миссии.

Для ее размещения необходимо будет выполнить такие условия, как продолжительное перемирие и отвод тяжелого вооружения, также констатировал Габриэль.