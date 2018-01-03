Климкин пообещал «достать» работающие в Крыму западные компании

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал «достать» западные компании, продолжающие работать в Крыму, несмотря на санкции.

Глава украинского МИД заявил об этом после встречи с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем на совместной пресс-конференции в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

Дипломат признал существование фирм, позволяющих своим ритейлерам считать полуостров территорией России, в качестве примера приведя Volkswagen или Adidas. «Мы их, безусловно, достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами», – подчеркнул он.

При этом, по мнению Климкина, история с не санкционированной производителем поставкой турбин Siemens в Крым стала «печальным уроком для всего немецкого и не только немецкого бизнеса».

Украина, как и многие другие страны, не признает случившегося в 2014 году присоединения Крымского полуострова в РФ.