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В Сирии комплекс «Панцирь-С1» сбил направленные на базу «Хмеймим» ракеты террористов

29 декабря 2017, 14:00

За все время присутствия контингента ВС РФ в Сирии ЗРПК «Панцирь С-1» уничтожил 54 снаряда и 16 дронов-беспилотников.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»).  Зенитные комплексы «Панцирь-С1» в Сирии отразили ракетные удары террористов по авиабазе «Хмеймим». Об этом сообщает «Газета.ру».

 

Боевики, которые, предположительно, расположились в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, выпустили по базе ракеты примерно из района населенного пункта Бдама. В сторону аэродрома военно-космических сил России были направлены три ракеты.  По информации телеграм-канала Directorate 4, который ведет освещение войн на Ближнем Востоке, обстрел вели боевики так называемой «Сирийской свободной армии».

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» уничтожил на подлете к авиабазе две из них, а третья не долетела до базы, взорвавшись близ города Джабла. По тревоге для патрулирования местности сразу поднялись в воздух вертолеты РФ.

Комплекс «Панцирь-С1» защищает не только авиабазу «Хмеймим», но и россиийскую базу военно-морского флота в Тартусе. Также от атак с воздуха на обоих военных объектах задействованы зенитно-ракетная система С-400. Они предназначены для ближнего прикрытия от воздушного нападения и могут оборонять не только от наземных, но и от надводных угроз.

 

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, российские ЗРПК и ЗРС «обеспечили полное превосходство наших Воздушно-космических сил в сирийском воздушном пространстве». Он отметил, что за все время присутствия контингента ВС РФ в Сирии ЗРПК «Панцирь С-1» уничтожил 54 снаряда и 16 дронов-беспилотников.


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