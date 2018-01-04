Все новости Татарстан Россия

Культура

В Мензелинске воспитанники Дома культуры дали театральное представление в парке

4 января 2018, 07:18

Дети вмести с участниками представления водили хоровод вокруг зеленой красавицы, пели песни и рассказывали стихи.
77 жителей Мензелинска не могут выехать за пределы страны из-за долгов по ЖКХ
Один человек пострадал на пожаре в Мензелинске
В Мензелинске для детей-инвалидов внедряют программу «Смогу жить самостоятельно»
В Менделеевске прошел "круглый стол" "СМИ - против коррупции!"
Житель Мензелинского района осужден за убийство в состоянии аффекта

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Сотрудники Дома культуры в Мензелинске с воспитанниками – коллективом «Звездочки» – провели театральное представление в парке имени Мусы Джалиля, пишет местная газета «Мензеля».

Дети, переодевшись в костюмы разных зверей, наряжали новогоднюю елку. После того как новогодняя красавица была наряжена, пришли Дед Мороз и Снегурочка. Дети вместе со всеми героями и участниками представления водили хоровод вокруг зеленой красавицы, пели песни и рассказывали стихи.

Обновленный центральный парк имени Мусы Джалиля в Мензелинске стал любимым местом отдыха маленьких горожан. Реконструированный парк открылся 24 декабря 2017 года.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter