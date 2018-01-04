В Мензелинске воспитанники Дома культуры дали театральное представление в парке

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Сотрудники Дома культуры в Мензелинске с воспитанниками – коллективом «Звездочки» – провели театральное представление в парке имени Мусы Джалиля, пишет местная газета «Мензеля».
Дети, переодевшись в костюмы разных зверей, наряжали новогоднюю елку. После того как новогодняя красавица была наряжена, пришли Дед Мороз и Снегурочка. Дети вместе со всеми героями и участниками представления водили хоровод вокруг зеленой красавицы, пели песни и рассказывали стихи.
Обновленный центральный парк имени Мусы Джалиля в Мензелинске стал любимым местом отдыха маленьких горожан. Реконструированный парк открылся 24 декабря 2017 года.