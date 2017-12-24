В Мензелинске завершился этап реконструкции парка имени Мусы Джалиля

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). В Мензелинске реконструировали парк имени Мусы Джалиля, который для многих жителей города стал любимым местом отдыха. Об этом пишет газета «Мензеля».



Глава города Айдар Салахов, приветствуя всех собравшихся в новом парке, отметил, что работы по реконструкции парка продолжатся и в последующие годы.



В парке имени Мусы Джалиля провели капитальный ремонт на 41,5 млн рублей. Из них 25,4 млн рублей было выделено из федерального бюджета. На эти средства установили центральную елку в амфитеатре, сцену, скамейки, сделали освещение в парке и новогоднее оформление, уложили брусчатку.



Дополнительно на благоустройство парка было направлено 5,7 млн рублей из местного бюджета и 6,2 млн рублей из средств самообложения. На эти деньги рабочие обустроили основание под игровую площадку, работу наружной канализации и водоснабжение туалета и фонтана.



В рамках программы развития общественных пространств из бюджета Татарстана в 2017 году выделено более 2 млрд рублей на обустройство 57 объектов в 45 районах.