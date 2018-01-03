Данило Анджушич об игре с АСВЕЛом: «Я удовлетворен»

(Казань, 3 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сербский защитник УНИКСа Данило Анджушич бесспорно провел свой лучший матч в сезоне против АСВЕЛа в Топ-16 Кубка Европы (88:84 ОТ). Он набрал 11 очков, 2 подбора и 2 перехвата, но очень скромно оценил свою игру.

«Мы хорошо, жестко защищались. По ходу матча мы почти постоянно вели в счете. Но в последней четверти соперник вернулся в игру, а мы стали промахиваться, позволив гостям забивать легкие мячи. Однако в самой концовке мы смогли перевести игру в овертайм. А в дополнительное время мы владели инициативой и забили самые важные мячи», – заметил он.

И добавил: «Очень важная победа для нас. Это хорошо, что мы стартовали в Топ-16 Кубка Европы с победы. Надеюсь, что остальные матчи мы проведем лучше. Лично я ничего особенного не сделал. Делал то, что говорил тренер. Но в нынешнем сезоне эта игра, пожалуй, лучшая для меня. Я удовлетворен. Я много и тяжело работал и дождался своего момента. Надеюсь, мои лучшие матчи еще впереди, буду еще больше работать на тренировках».