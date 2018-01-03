УНИКС стартовал в 2018 году с трудной победы

(Казань, 3 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский УНИКС в первом туре Топ-16 Кубка Европы обыграл французский АСВЕЛ из пригорода Лиона со счетом 88:84. Победа в первом игре нового года досталась казанцам в овертайме.

Если бы АСВЕЛ проиграл в последнем туре группового турнира Кубка Европы на Канарских островах «Гран Канарии», то УНИКСу пришлось бы лететь на край света, почти в Африку. Матч за первое место в группе получился таким упорным, что игра продлилась два с лишним часа. Французы выиграли в третьем овертайме, забросив решающий мяч за несколько секунд до конца, 129:128, и став соперниками казанцев. Даже в NBA нечасто встречаются такие результаты. А американский защитник АСВЕЛа Джон Роберсон установил рекорд турнира, реализовав 11 трехочковых бросков при 16 попытках.

Ранее команды ни разу не встречались, но за АСВЕЛ играл Захар Пашутин, отметившийся и в УНИКСе под руководством старшего брата Евгения. АСВЕЛ одна из самых знаменитых команд в истории французского баскетбола: 18-кратный чемпион Франции (в 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1957, 1964, 1966, 1968, 1969, 1971, 1975, 1977, 1981, 2002, 2009 и 2016 годах), восьмикратный обладатель Кубка Франции (в 1953, 1957, 1965, 1967, 1996, 1997, 2001 и 2008 годах), победитель Суперкубка Франции 2010 года.

Последний раз национальный чемпионат лионцы выигрывали в 2016 году под руководством перешедшего из «Ле Мана» Джеда Джексона, который и «Ле Ман» делал чемпионом. Джексон гражданин Франции, несмотря на американскую фамилию. Таких в команде немало – например, президент и владелец клуба Тони Паркер, четырехкратный чемпион NBA в составе «Сан-Антонио Сперс». А вот защитник Роберсон, центровые Дэррил Уоткинс (рост 211 см) и Джастин Харпер (210 см), форвард Дэвид Лайти являются обладателями паспортов США. В отличие от двух темнокожих легионеров – гражданина Польши форварда Эя Слоутера и защитника Демаркуса Нельсона с сербским паспортом.

Групповой турнир Кубка Европы АСВЕЛ закончил на первом месте в группе D с такими же показателями, как и у УНИКСа: семь побед и три поражения. Дважды, дома и в гостях, французы обыграли немецкий «Ульм» и питерский «Зенит», по разу – итальянский «Тренто», турецкий «Тофаж», испанскую «Гран Канарию». В чемпионате Франции АСВЕЛ после 15 туров занимает шестое место, проведя 14 матчей (перенесенную встречу в Париже с «Пари Леваллуа» лионцы сыграют 7 января): восемь побед и шесть поражений. Лидируют в турнире «Монако» (12 – 3) и еще одна команда из нашей группы Топ-16 Кубка Европы «Лимож» (10 – 5).

УНИКС начал игру в привычном составе: Мелвин Эджим, Кино Колом, Стефан Ласме, Джамар Смит и Трент Локетт. Первые очки усилиями Ласме хозяева набрали через полторы минуты после начала матча, 2:4. Впервые сравнять счет казанцам удалось после двух точных штрафных в исполнении Колома, 9:9. К тому времени судьи успели начудить, не разглядев сразу трехочковые броски у обеих команд, из-за чего игра минуты на две была остановлена – видео смотрели арбитры. Наконец в середине четверти Ласме забив с фолом, впервые выведя УНИКС вперед, 12:9. Тут и Эджим попал из-за дуги, вынудив французов взять первый тайм-аут, 15:9. Хозяева уверенно вели игру, настолько уверенно, что первые замены наставники УНИКСа произвели лишь за полминуты до первого перерыва, выпустив на площадку Антона Понкрашова, Мориса Ндура и Евгения Колесникова. Понкрашов тут же отметился тремя точными штрафными. 22:16 – итог первой десятиминутки. Но гости были лучше на подборе, 8 – 11.

Ндур открыл свой личный счет сразу после начала второй четверти, 24:16. Вошел в игру Владислав Трушкин. Из хозяйского старта остался на паркете один Локетт. Но у французов полетели дальние броски, два подряд – и счет уже 24:22. Вошел в игру Данило Анджушич. Гости упорно висели на хвосте у хозяев, прежде всего за счет дальних бросков. К середине четверти они попали из-за дуги пять раз против трех у казанцев, 33:29. И за 3 минуты 23 секунды до большого перерыва от преимущества УНИКСа практически ничего не осталось – 35:34 забил с фолом Дэррил Уоткинс. Он же вернул преимущество АСВЕЛу за две минуты до конца первой половины, 35:36, став первым участником матча, набравшим больше 10 очков. Однако лидировали французы недолго: Эджим из-под кольца и Смит из-за дуги вернули преимущество УНИКСу, 40:36. Так и закончилась первая половина. Успех гостей в этой четверти лежал на поверхности, точнее, под щитом: счет подборов был красноречив, 10 – 23. Хотя хозяева чаще перехватывали мяч, 7 – 3 и реже ошибались, 4 – 10. И прикрыли намертво Роберсона, гроза Канар ни одного очка не набрал за первую половину.

И вновь равная борьба началась в дебюте третьего периода, 44:41. Опять впереди оказался АСВЕЛ, 44:45. Ответ УНИКСа – 8 – 0, 50:46. При этом восемь очков подряд казанцы набрали с линии штрафных, когда гости четыре штрафных кряду смазали. Впервые с линии штрафных хозяева промахнулись на 17-м броске. Но Ндур подобрал мяч и добил, 57:49 за две с лишним минуты до последнего перерыва. Наконец Анджушич забросил трехочковый (УНИКС догнал соперника, 5 – 5 попаданий из-за дуги) и впервые сделал перевес хозяев двузначным, 60:49. УНИКС уверенно выиграл эту четверть.

Заключительная десятиминутка началась с новой «трехи» Анджушича, 65:53. Попал издали и Роберсон – 66:56. Три кряду дальних попадания французов изменили счет на 68:62 за 6 минут 12 секунд до конца, вынудив тренерский штаб УНИКСа срочно брать тайм-аут. Напряжение на площадке ожидаемо возросло, 71:64 в середине периода. Серия потерь, еще один трехочковый Роберсона, и на табло 71:69 за 4 минуты 11 секунд до конца. Четвертый фол в пассиве Ласме, 74:72. Еще одна «треха» Роберсона, и впереди гости – 74:75 за 2 минуты 25 секунд до конца. 76:75 за две минуты. Неспортивный фол получил Локетт, 76:77. Ничья, 77:77, и овертайм. Четвертый для французов в двух последних матчах.

Овертайм начался с попадания Ласме и пятого фола Локетта, затем с пятым фолом закончил игру и Ласме, 81:81. Ошибались часто обе команды, набрав за три с половиной минуты всего по 4 очка. Обмен трехочковыми, 84:84. За шесть секунд до конца – 86:84 и первая победа УНИКСа в Топ-16.

В следующем туре, 9 января, казанцы сыграют в Лиможе с одноименной командой. А 7 января дома в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС примет красноярский «Енисей».

УНИКС (Казань, Россия) – АСВЕЛ (Виллербан, Франция) – 88:84 ОТ (22:16, 18:20, 22:15, 15:26, 11:7).

Самые результативные: УНИКС – Ласме (15), Понкрашов (14), Анджушич (11), Колом (15), Эджим (11); АСВЕЛ – Уоткинс (13), Слоутер (17), Нуа (10), Роберсон (20).