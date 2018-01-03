Димитрис Прифтис: «Могли победить и в основное время»

(Казань, 3 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер УНИКСА Димитрис Прифтис, комментируя трудную победу над АСВЕЛом (88:84 ОТ), заметил, что казанцы могли победить и в основное время.

«Очень тяжелый матч, я такого и ожидал. Похожий на игру АСВЕЛа на Канарах. Слава богу, что сыграли всего один овертайм, а не три», – признал он.

«Главное, что мы начали с победы. Но были моменты, когда мы должны были лучше атаковать и распоряжаться мячом, а в итоге делали глупые ошибки. И в ответ получали жесткие трехочковые. В итоге игра повернулась так, как вы все видели. Мы могли победить и в основное время, но не получилось, все решили маленькие детали и везении. Теперь фокусируемся на следующей игре с "Енисеем". Нас ждет очень жесткий график игр в двух турнирах, еще и до наших соперников в группе Топ-16 далеко добираться», – отметил Прифтис.

Отдельно наставник УНИКСА сказал о лидере гостей и о своих травмированных. «Удалось ли справиться с Джоном Роберсоном? Думаю, что в большой степени удалось. Если бы не фолы, то он сыграл бы минут на пять больше. Колом с ним умно сыграл, вынудив фолить. А Роберсон очень важный игрок для АСВЕЛа, он и забивает, и передачи раздает. Что с Колесниковым и Ласме? С Ласме все в порядке, а вот у Колесникова подозрение на сломанный палец, это уже пятый случай в команде в сезоне!» – пояснил специалист.