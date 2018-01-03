Экс-фотограф Барака Обамы опубликовал фото «ядерной кнопки» Президента США

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Бывший фотограф 44-го Президента Соединенных Штатов Барака Обамы Пит Соуза опубликовал на свой странице в Instagram’е фотографии «ядерной кнопки» американского лидера.

На одном из снимков запечатлен момент, когда мобильную точку управления системы стратегической обороны поднимают на борт самолета. Его фотограф сопроводил подписью: «Да поможет нам Бог!»

God help us. Публикация от Pete Souza (@petesouza) Янв 2, 2018 at 7:56 PST

На другом фото видна «красная кнопка», установленная на президентском столе в Овальном кабинете Белого дома. «И, к счастью, красная кнопка на столе здесь для вызова помощника, а не для начала войны», – пояснил Соуза.

Поводом для публикации фотографий стало заявление действующего Президента США Дональда Трампа. Заочно полемизируя с Высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном, он заметил, что его «ядерная кнопка» гораздо больше, гораздо мощнее и, главное, работает.