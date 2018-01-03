Трамп сравнил ядерные кнопки США и КНДР и сказал, чья больше

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп в своем «Твиттере» ответил лидеру КНДР Ким Чен Ыну на слова о том, что ядерная кнопка постоянно находится на его столе. По словам Трампа, он «тоже имеет ядерную кнопку».

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что "ядерная кнопка постоянно находится на его столе". Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощенного и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо более мощная, чем его, и моя кнопка работает!» – приводит слова Трампа РИА Новости.

Ким Чен Ын упомянул о том, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет, выступая с новогодним обращением к северокорейскому народу. Он предупредил, что может нажать на кнопку, если США будут угрожать его стране.