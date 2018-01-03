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Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП в ХМАО

3 января 2018, 18:06

Тела десяти погибших будут доставлены в Нягань.
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(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа – Югры начала проверку по факту приведшего к гибели десяти человек столкновения двух легковых автомобилей на автодороге Ханты-Мансийск – Советский. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По поручению заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарева на место аварии выехал прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин.

Будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и состояние трассы, отмечается в сообщении.

Сегодня днем в 40 км к востоку от населенного пункта Талинка Mazda6 и Renault Duster столкнулись лоб в лоб. Погибли десять человек, в том числе – четыре ребенка. К ликвидации последствий происшествия привлечены более 50 человек, отмечает МЧС.

Тела погибших будут доставлены в Нягань. В одной из легковушек были жители Югры, в другой – жители Ямала, передает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Департамента общественных связей ХМАО Галину Липатову.


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