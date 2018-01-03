Десять человек погибли при столкновении двух легковушек в ХМАО

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). При столкновении двух легковых автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре погибли десять человек, в том числе – четыре ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Трагедия случилась в 40 км к востоку от населенного пункта Талинка, на 158-м км автодороги Ханты-Мансийск – Советский.

Две легковушки, по словам собеседника агентства, столкнулись лоб в лоб. По одной из выдвинутых версий, водитель одной из них не справился с управлением.

Движение по трассе временно ограничено. На месте работают сотрудники МЧС и других служб, сообщила пресс-служба МЧС.