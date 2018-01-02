Наталья Поклонская назвала счастье людей главной целью своей жизни

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала в интервью RT о своей цели в жизни, а также о том, что стало для нее поводом для гордости в 2017 году.



Главной целью жизни Поклонская назвала счастье. По ее словам, для нее очень важно, чтобы окружающие ее люли были счастливы.



«Счастье. Но счастье не только для себя, а принести счастье многим, принести добро, пользу нашей Родине. Чтобы были счастливы люди, окружающие меня», — сказала она.



По словам депутата, поводом для гордости в ушедшем году стало то, что она помогла многим людям.



Ранее режиссер нашумевшего фильма «Матильда» Алексей Учитель рассказал, что объединяет Поклонскую и главную героиню его картины Матильду Кшесинскую.

Учитель также признался, что выход фильма «Матильда» потряс его больше всего в ушедшем году.