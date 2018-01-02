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Общество

Наталья Поклонская назвала счастье людей главной целью своей жизни

2 января 2018, 20:11

По словам парламентария, очень важно, чтобы окружающие ее люли были счастливы.
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(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала в интервью RT о своей цели в жизни, а также о том, что стало для нее поводом для гордости в 2017 году.

Главной целью жизни Поклонская назвала счастье. По ее словам, для нее очень важно, чтобы окружающие ее люли были счастливы.

«Счастье. Но счастье не только для себя, а принести счастье многим, принести добро, пользу нашей Родине. Чтобы были счастливы люди, окружающие меня», — сказала она.

По словам депутата, поводом для гордости в ушедшем году стало то, что она помогла многим людям.

Ранее режиссер нашумевшего фильма «Матильда» Алексей Учитель рассказал, что объединяет Поклонскую и главную героиню его картины Матильду Кшесинскую.

Учитель также признался, что выход фильма «Матильда» потряс его больше всего в ушедшем году.


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