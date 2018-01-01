Алексей Учитель рассказал о схожести Матильды и Поклонской

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Режиссер нашумевшего фильма «Матильда» Алексей Учитель рассказал, что объединяет депутата Государственной Думы Наталью Поклонскую и главную героиню его картины Матильду Кшесинскую, пишет RT.
По словам Учителя, женщин объединяет любовь к императору Николаю II.
А. Учитель также признался, что выход фильма «Матильда» потряс его больше всего в ушедшем году. При этом он добавил, что гордится выходом картины на экраны.
В российский прокат фильм «Матильда» вышел 26 ноября 2017 года. Картина посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий российский император Николай II. Главную роль исполнила Михалина Ольшанская из Польши, Николая II сыграл немецкий артист Ларс Айдингер.