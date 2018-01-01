Все новости Татарстан Россия

Общество, Культура

Алексей Учитель рассказал о схожести Матильды и Поклонской

1 января 2018, 23:16

По мнению режиссера, женщин объединяет любовь к императору Николаю II.
Исполнителя роли царя Николая II в «Матильде» разыграли пранкеры
Неделя российского кино в Париже начнется с показа «Матильды»
Поклонская: Депутаты повторно требуют у Генпрокуратуры запретить «Матильду»
Британская премьера «Матильды» состоится в Лондоне в рамках «Недели российского кино»
Адвокат Учителя обратился к Володину с жалобой на действия Поклонской

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Режиссер нашумевшего фильма «Матильда» Алексей Учитель рассказал, что объединяет депутата Государственной Думы Наталью Поклонскую и главную героиню его картины Матильду Кшесинскую, пишет RT.

По словам Учителя, женщин объединяет любовь к императору Николаю II.

А. Учитель также признался, что выход фильма «Матильда» потряс его больше всего в ушедшем году. При этом он добавил, что гордится выходом картины на экраны.

В российский прокат фильм «Матильда» вышел 26 ноября 2017 года. Картина посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий российский император Николай II. Главную роль исполнила Михалина Ольшанская из Польши, Николая II сыграл немецкий артист Ларс Айдингер.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter