Додон назвал решение КС Молдавии по приостановке его полномочий «переходом в серую зону демократии»

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Президент Молдавии Игорь Додон подверг жесткой критике решение Конституционного суда, по которому право назначить новых членов Правительства перешло от главы государства к Премьер-министру или председателю парламента.



«Своим сегодняшним решением КС окончательно перешел в серую зону демократии и правового государства. Суд лишний раз подтвердил свой имидж послушного политического инструмента, а не конституционного органа. Это позорное и вызывающее сожаление падение для государства, претендующего на роль демократического», – приводит слова Додона RT.

Президент Молдавии также отметил, что «принял решение не уступать».

