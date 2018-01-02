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Политика

Додон назвал решение КС Молдавии по приостановке его полномочий «переходом в серую зону демократии»

2 января 2018, 18:09

Президент Молдавии отметил, что «принял решение не уступать».
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(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Президент Молдавии Игорь Додон подверг жесткой критике решение Конституционного суда, по которому право назначить новых членов Правительства перешло от главы государства к Премьер-министру или председателю парламента.

«Своим сегодняшним решением КС окончательно перешел в серую зону демократии и правового государства. Суд лишний раз подтвердил свой имидж послушного политического инструмента, а не конституционного органа. Это позорное и вызывающее сожаление падение для государства, претендующего на роль демократического», – приводит слова Додона RT.

Президент Молдавии также отметил, что «принял решение не уступать».
 


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