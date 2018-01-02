Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия Президента Додона

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Конституционный суд Молдавии по запросу группы депутатов от правящей коалиции приостановил полномочия Президента Игоря Додона в вопросе назначения новых министров. Полномочия по назначению членов Правительства временно переданы Премьер-министру или председателю парламента. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд вынес решение, основываясь на норме законодательства, позволяющей Президенту лишь один раз отклонить предложенные Премьером кандидатуры членов Кабмина. Накануне Додон во второй раз отказался утвердить назначение пяти министров и двух вице-премьеров.