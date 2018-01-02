Яровая назвала уличные шествия в честь Бандеры поминками Украины

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Марши с факелами в честь 109-летия со дня рождения отца украинского национализма Степана Бандеры в Киеве и Одессе выглядят как поминки Украины. Об этом заявила зампредседателя Госдумы РФ Ирина Яровая, сообщает РИА Новости.

«Празднование дня рождения Бандеры выглядит как поминки прежней цветущей и счастливой Украины… Настойчивое вживление в сознание молодого поколения гена Бандеры, действительно, зловеще и, к сожалению, формирует еще более удручающие перспективы для украинского народа, чем сегодня», – отметила депутат.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя факельное шествие националистов в Киеве, призвал признать преступной идеологию украинского нацизма.