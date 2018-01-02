Глава Крыма призвал признать преступной идеологию украинского нацизма

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на факельное шествие в честь 109-летия со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, которое состоялось в центре Киева. Он призвал признать преступной идеологию украинского нацизма, сообщает ТАСС.

«Чем больше обнародуется документальных свидетельств о преступлениях бандеровщины, тем больше беснуются украинские нацисты. И тем больше усилий прилагает киевский режим для увековечения памяти палача и убийцы, виновного в геноциде сотен тысяч мирных людей... Считаю, что необходимо добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной на международном уровне», – цитирует слова Аксенова его пресс-служба.

По его словам, сторонники Бандеры зачастую закрывают лица, когда выходят на публичные мероприятия.

«Они знают, что подавляющее большинство жителей Украины их ненавидит. А значит, этот шабаш не может продолжаться долго. И скоро придется отвечать за содеянное», – выразил уверенность Аксенов.

Вчера на площади Независимости, где состоялось вече, прозвучали заявления, что националисты «следят за каждым шагом власти».

Степан Бандера являлся украинским политическим деятелем, идеологом и теоретиком украинского национализма. Точки зрения на его личность крайне полярны. В настоящее время Бандеру и его последователей почитают главным образом на Западной Украине. Жители Юго-Восточной Украины, а также Польши, Белоруссии и России относятся к нему в основном негативно, обвиняя в фашизме, терроризме, радикальном национализме и коллаборационизме.