Apple разработала новое поколение беспроводных AirPods

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Компания Apple выпустит новое поколение беспроводных наушников AirPods. Девайс сможет работать без подзарядки пять часов, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Разработчики также улучшили качество и объем звука, однако дизайн наушников остался прежним. По словам инженеров компании, основные изменения коснулись лишь технических характеристик гаджета.
Дата поступления обновленных AirPods в продажу и их цена пока не оглашаются. На данный момент беспроводные наушники от Apple можно купить за 11 тыс. 990 рублей.
Ранее Apple попросила прощения за замедление работы старых моделей iPhone.