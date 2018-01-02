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Apple разработала новое поколение беспроводных AirPods

2 января 2018, 15:52

Apple разработала новое поколение беспроводных AirPods Разработчики также улучшили качество и объем звука, однако дизайн наушников остался прежним.
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(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Компания Apple выпустит новое поколение беспроводных наушников AirPods. Девайс сможет работать без подзарядки пять часов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Разработчики также улучшили качество и объем звука, однако дизайн наушников остался прежним. По словам инженеров компании, основные изменения коснулись лишь технических характеристик гаджета.

Дата поступления обновленных AirPods в продажу и их цена пока не оглашаются. На данный момент беспроводные наушники от Apple можно купить за 11 тыс. 990 рублей.

Ранее Apple попросила прощения за замедление работы старых моделей iPhone.

 


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