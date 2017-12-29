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Общество, Hi-Tech

Apple попросила прощения за замедление работы старых моделей iPhone

29 декабря 2017, 06:55

Производитель заверил, что никогда не позволит себе намеренно сократить срок службы любого гаджета, чтобы заставить потребителей обновить их.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Компания Apple принесла извинения владельцам старых моделей iPhone за замедление работы их гаджетов. Заявление опубликовано на сайте компании, пишет «Лента.ру».

«Мы приносим свои извинения. Эта проблема вызвала много недопонимания, поэтому мы бы хотели объясниться и рассказать о том, над какими изменениями мы работаем», – отмечается в тексте.

Производитель заверил, что никогда не позволял и не позволит себе намеренно сократить срок службы любого гаджета, чтобы заставить потребителей обновить их.

В заявление также звучит обещание снизить стоимость замены батарей для старых моделей в США с 79 до 29 долларов. Там же отмечается, что обновление iOS в январе следующего года позволит пользователям получать больше данных о состоянии аккумуляторов своих устройств.

Ранее сообщалось, что специалисты компании Primate Labs уличили Apple в том, что она намеренно снижает производительность iPhone со старым аккумулятором. По мнению основателя Primate Labs Джона Пула, это было сделано в качестве попытки исправить проблему с самопроизвольным выключением iPhone 6s. 


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