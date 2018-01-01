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В Киеве состоялось шествие в честь Степана Бандеры

1 января 2018, 21:40

В Киеве состоялось шествие в честь Степана Бандеры
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(Казань, 1 января, «Татар-информ»). В центре Киева состоялось факельное шествие в честь 109-летия со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Об этом сообщает «Украинская правда».

Мероприятие собрало несколько тысяч участников. Впрочем, на марш пришло меньше людей, чем год назад.

Организовал мероприятие Всеукраинское объединение «Свобода», признанный в России экстремистской организацией и запрещенный «Правый сектор» и «Национальный корпус».

После марша по бульвару Шевченко и улице Крещатик участники акции собрались на площади Независимости, где состоялось вече. На нем звучали заявления, что националисты «следят за каждым шагом власти». 

Аналогичные шествия прошли и в ряде других городов Украины.


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