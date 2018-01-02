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Политика

Южная Корея предложила КНДР обсудить участие в Олимпиаде на высоком уровне

2 января 2018, 10:00

Предварительно встречу официальных лиц запланировали на 9 января.
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(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Возможность участия спортсменов из КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане следует обсудить на высоком уровне. Об этом заявил министр по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мен Гюн, сообщает RT со ссылкой на «Ренхап».

Предварительно встречу официальных лиц запланировали на 9 января. Ее планируется провести в пункте Пханмундж в демилитаризованной зоне между двумя странами.

Ранее официальный представитель президентской администрации Южной Кореи Пак Су Хен заявил, что отправка спортсменов из КНДР на Игры в Пхенчхане станет хорошим поводом для начала диалога между государствами.


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