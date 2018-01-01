Южная Корея поддержала желание КНДР участвовать в Олимпиаде

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Отправка спортсменов из КНДР на Олимпийские игры в Пхенчхане станет хорошим поводом для начала диалога между Северной и Южной Кореями. Об этом заявил официальный представитель президентской администрации Пак Су Хен, сообщает ТАСС.

«Мы приветствуем желание Кима (лидер КНДР Ким Чен Ын – прим. Т-и) отправить команду и предложение начать переговоры, он признал необходимость налаживания связей между Кореями. Успешный старт Игр будет способствовать установлению стабильности не только на Корейском полуострове, но и по всей Восточной Азии и во всем мире», – цитирует Пак Су Хена агентство Yonhap.

Вопрос участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде остается открытым из-за обострения ситуации на Корейском полуострове. Ранее власти КНДР объявили об успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что вопрос об участии сборной США в Играх в Пхенчхане до сих пор открыт и его решение будет зависеть от развития ситуации.