Глава Минэкономики Франции захотел провести торговую ось из Европы в Китай через РФ

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр рассказал о планах провести торговую ось из Европы в Китай через Россию.

Он заявил об этом в интервью газете The Wall Street Journal, передает RT.

По мнению министра, сейчас происходит переход от мира, где «господствуют исключительно трансатлантические отношения», к миру, который будет находиться в более сбалансированном состоянии.

Кроме того, Ле Мэр выразил надежду на изменение условий, которое позволит снять санкции Европейского Союза, введенные против РФ.