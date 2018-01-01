Глава Минэкономики Франции выразил надежду на снятие санкций с РФ

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр выразил надежду на изменение условий, которое позволит снять санкции Европейского Союза, введенные против России.
Он заявил об этом в интервью газете The Wall Street Journal, передает RT.
Существующая сейчас обстановка не позволяют снять или смягчить направленные против РФ ограничительные меры, констатировал Ле Мэр.
«<...> однако я по-настоящему надеюсь, что все изменится», – подчеркнул он.
Хотя санкционный режим продолжает действовать, России и Франции следует продолжать сотрудничать и готовиться к отмене рестрикций, добавил министр.