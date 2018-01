Павел Дуров рассказал о трех крупных обновлениях Telegram'а в январе

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Павел Дуров анонсировал три крупных обновления Telegram для iOS и Android. По словам основателя мессенджера, обновления пройдут уже в январе.

Об этом Дуров написал в своем микроблоге в Twitter'е после последнего обновления, которое произошло в декабре 2017 года.

Iran blocked access to Telegram for its citizens due to opposition activity in channels – my thoughts here https://t.co/wxW8hS9i2s