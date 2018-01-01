Журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов 2017 года

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Эксперты журнала Forbes составили список самых высокооплачиваемых музыкантов в мире в ушедшем году, пишет газета «Известия».
Американский рэпер Пафф Дэдди, или Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) возглавил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов. За 2017 год он заработал 130 млн долларов.
Второе место принадлежит певцу The Weekend с доходом 92 млн долларов. Третье и четвертое места досталось группам Coldplay (88 млн долларов) и Guns N' Roses (84 млн).
Также в рейтинг попали канадский певец Джастин Бибер с доходом 83,5 млн долларов, Брюс Спрингстин с 75 млн долларов и певица Адель с 69 млн.
Группа Metallica с годовым доходом в 66,5 млн долларов замкнула топ-10 самых богатых музыкантов.
Ранее эксперты назвали 50 лучших песен 2017 года.